РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Токаев посетил воинскую часть Национальной гвардии

CA-NEWS (KZ) -  24 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил воинскую часть Национальной гвардии, передает Акорда.

Обращаясь к командному составу и военнослужащим, президент подчеркнул, что Национальная гвардия выполняет важнейшие задачи по поддержанию стабильности в стране, обеспечению безопасности граждан и общества.

Токаев особо отметил необходимость улучшения служебно-боевой подготовки, материально-технического оснащения, дав соответствующие поручения правительству и МВД.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • CA-News запускает официальный канал в Telegram. Присылайте нам Ваши новости
  • Чем занимается Фонд миростроительства ООН? И какие проекты он реализовал в Центральной Азии
  • В Узбекистане запретят перевозку автобусами старше 15 лет
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×