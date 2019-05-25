Токаев посетил воинскую часть Национальной гвардии

CA-NEWS (KZ) - 24 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил воинскую часть Национальной гвардии, передает Акорда.

Обращаясь к командному составу и военнослужащим, президент подчеркнул, что Национальная гвардия выполняет важнейшие задачи по поддержанию стабильности в стране, обеспечению безопасности граждан и общества.

Токаев особо отметил необходимость улучшения служебно-боевой подготовки, материально-технического оснащения, дав соответствующие поручения правительству и МВД.