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  25 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии пройдет 6-я международная конференция "Улан-Баторский диалог"

CA-NEWS (MNG) -  5-6 июня в столице Монголии пройдет 6-я международная конференция «Улан-Баторский диалог по вопросам безопасности в Северо-Восточной Азии, сообщает Монцамэ.

Основными темами мероприятия станут "Среда безопасности в Северо-Восточной Азии: возможности и вызовы", "Сотрудничество в СВА и динамика конкуренции", и 3 секционные заседания на темы "Перспектива энергетического сотрудничества в СВА», «Сотрудничество в гуманитарных областях в СВА» и «Молодежь, мир и безопасность в СВА».

Ожидается, что в конференции наряду с делегациями таких стран Северо-Восточной Азии, как Монголия, РФ, КНДР, РК, КНР, Япония, примут участие более 200 отечественных и иностранных представителей, учёных, исследователей из США, ЕС, Канады, и некоторых других международных организаций.

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