В Туркменистане готовят Программу адаптации молодежи на рынке труда

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CA-NEWS (TM) - В Туркменистане подготовлены проекты «Программы адаптации молодёжи на рынке труда и совершенствования её трудоустройства» и Плана реализации данного документа. Об этом сообщил на заседании кабинета министров 24 мая вице-премьер Гочмырат Мырадов, передает госинформагентство ТДХ.

Целями программы являются изучение спроса на специалистов по отраслям экономики и принятие научно-обоснованных решений, повышение профессиональной квалификации молодёжи, создание социально-бытовых условий для молодых кадров, стимулирование их заинтересованности трудиться.

Сообщается, что предусматривается увеличение количества рабочих мест, где необходимо знание передовых информационно-коммуникационных технологий.