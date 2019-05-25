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  25 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане готовят Программу адаптации молодежи на рынке труда
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CA-NEWS (TM) -  В Туркменистане подготовлены проекты «Программы адаптации молодёжи на рынке труда и совершенствования её трудоустройства» и Плана реализации данного документа. Об этом сообщил на заседании кабинета министров 24 мая вице-премьер Гочмырат Мырадов, передает госинформагентство ТДХ.

Целями программы являются изучение спроса на специалистов по отраслям экономики и принятие научно-обоснованных решений, повышение профессиональной квалификации молодёжи, создание социально-бытовых условий для молодых кадров, стимулирование их заинтересованности трудиться.

Сообщается, что предусматривается увеличение количества рабочих мест, где необходимо знание передовых информационно-коммуникационных технологий.

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