27 голов сдохшего скота намеревались реализовать трое торговцев мяса в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане 27 голов сдохшего крупного рогатого скота намеревались реализовать трое торговцев мяса на рынке «Панджашанбе» города Худжанда Согдийской области, но были задержаны сотрудниками ГКНБ, сообщает Авеста.

Торговцы мяса рынка «Панджшанбе», Икром Хошимов, Нурилло Норматов и Мухаммаджон Орипов через посредника, жителя Аштского района Эргаша Ахадова скупили 27 голов сдохшего крупно – рогатого скота.

13 мая Эргаш Ахадов позвонил «мясникам» и предложил им купить указанный мертвый скот для дальнейшей реализации. Оказалось, что бычки и коровы сдохли от отравления каролином.

Туши мертвого скота торговцы оценили от 500 до 100 сомони.

Мертвые туши скота мужчины загрузили в машину и выехали в Худжанд, однако были задержаны сотрудниками Госкомитета национальной безопасности на территории Б.Гафуровского района.

Было установлено, что мясо данного скота «мясники» намеревались реализовать через свои торговые точки на рынке «Панджшанбе» города Худжанда.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 209 "Производство, хранение, транспортировка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ, или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" УК Таджикистана, ведется следствие.