Тринадцать привычек, которые наука связывает с долголетием

CA-NEWS (CA) - Многие думают, что продолжительность жизни определяется генетикой. Однако, гены играют гораздо меньшую роль, чем изначально предполагалось. Ключевыми являются экологические факторы, а также диета и образ жизни. Вот тринадцать полезных привычек, которые, согласно многим исследованиям, увеличивают вероятность долгой жизни, передает earth-chronicles.

Избегайте переедания

Исследования на животных показывают, что снижение ежедневного потребления калорий на 10-15 процентов может способствовать максимальному долголетию.

При этом следует учитывать, что чрезмерное ограничение потребления калорий на длительный период часто является неустойчивым и может вызывать негативные побочные последствия, такие как повышенное ощущение голода, низкая температура тела и снижение полового влечения.

Впрочем, является ли ограничение потребления калорий прямым путем к замедлению старения и продлению жизни, пока не вполне понятно.

Ешьте больше орехов

Результаты нескольких исследований свидетельствуют о том, что орехи оказывают благотворное влияние на организм, предотвращая сердечнососудистые заболевания, повышенное кровяное давление, воспалительные процессы, диабет, метаболический синдром, чрезмерное скопление жира на животе и даже некоторые формы рака. Одно из этих исследований позволило выяснить, что у людей, которые употребляют орехи как минимум трижды в неделю, риск преждевременной смерти на 39% ниже по сравнению с контрольной группой.

Аналогичным образом, итоги двух недавних исследований с участием более 350 тысяч человек, показали, что у тех, кто ест орехи, риск умереть снижен на 27 процентов в течение периода исследования. При этом, наибольшее снижение риска наблюдалось у тех, кто употреблял орехи ежедневно.

Включите в свой рацион куркуму

Благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам, куркумин, как полагают ученые, помогает поддерживать нормальное функционирование мозга, сердца и легких, а также защищает организм от рака и некоторых возрастных заболеваний.

Употребляйте больше растительных продуктов

Многие исследования связывают богатую растительной пищей диету с пониженным риском преждевременной смерти, а также рака, метаболического синдрома, депрессии и ухудшения состояния мозга. Эти эффекты объясняются наличием питательныи веществами и антиоксидантами, входящими в растительную пищу, среди которых выделяют полифенолы, каротиноиды, фолиевую кислоту и витамин С.

Сохраняйте физическую активность

Всего лишь 15 минут физических упражнений в сутки могут помочь вам достичь положительных результатов, которые обеспечат дополнительные три года жизни.

Недавно были опубликованы результаты исследования, свидетельствующие о том, что риск ранней смерти был снижен на 22% у людей, которые занимались спортом, даже если они тренировались менее рекомендуемых 150 минут в неделю. Те, кто выполнял эту рекомендацию, имели на 28 процентов меньше «шансов» умереть досрочно. А у самых преданных поклонников физической культуры, которые посвящали упражнениям больше 150 минут в неделю, этот показатель составлял 35 процентов.

Не курите

Курящие люди могут потерять до 10 лет жизни и в три раза чаще умирают преждевременно по сравнению с теми, кто никогда не брал в рот сигареты.

Одно исследование позволило выяснить, что люди, бросившие курить в возрасте до 35 лет, могут продлить свою жизнь более чем на 8 лет. Отказ от курения в возрасте шестидесяти лет может продлить жизнь почти на 4 года.

Ограничьте употребление алкогольных напитков

Умеренное потребление связано со снижением вероятности возникновения нескольких заболеваний, а также с уменьшением риска ранней смерти на 18%.

Вино считается особенно полезным благодаря высокому содержанию в нем полифенольных антиоксидантов. Результаты исследования, продолжавшегося 29 лет, показывают, что мужчины, которые предпочитают вино, умирают преждевременно на 34% реже, чем те, кто предпочитает пиво или крепкие спиртные напитки.

Уделяйте внимание степени удовлетворенности своей жизнью

Ощущение счастья может значительно увеличить продолжительность жизни. Одно из исследований, посвященных этой теме, позволило выяснить, что у людей, довольных своей жизнью, на протяжении всех пяти лет эксперимента устойчиво наблюдался пониженный на 3,7% риск преждевременной смерти.

Исследование с участием 180 католических монахинь включало анализ их собственной оценки уровня удовлетворенности жизнью и счастья в тот момент, когда они впервые попали в монастырь, а в дальнейшем — выявление связи между этими показателями и долголетием. Те, кто чувствовал себя более счастливыми в 22 года, в 2,5 раза чаще оставались живы 60 лет спустя.

Наконец, обзор результатов 35 различных исследований показал, что счастливые люди живут в среднем на 18% дольше, чем их менее счастливые современники.

Избегайте хронического стресса и тревоги

Тревога и стресс могут значительно сократить жизнь. Например, женщины, страдающие от стресса или тревоги, согласно некоторым данным, в два раза чаще умирают от болезней сердца, инсультов или рака легких. Аналогичным образом, у мужчин, постоянно живущих в состоянии стресса, риск преждевременной смерти в три раза выше, чем у тех, кто умеет расслабляться.

Расширяйте и поддерживайте свой круг общения

Ученые полагают, что наличие здоровых социальных связей способно помочь человеку прожить на 50% дольше.

Исследования также связывают наличие здоровых социальных сетей с положительными изменениями в сердце, мозге, гормональной и иммунной сферах, которые могут снизить риск возникновения хронических заболеваний.

Старайтесь быть более добросовестными

Добросовестность означает способность человека быть ответственным, собранным, организованным, эффективным и целеустремленным. Основываясь на данных многолетнего исследования с участием 1500 мальчиков и девочек, те из них, кого считали настойчивыми, организованными и дисциплинированными, жили в среднем на 11% дольше, чем их менее добросовестные сверстники.

Пейте кофе или чай

Употребление кофе и чая связано со снижением риска некоторых хронических заболеваний. Например, полифенолы и катехины, содержащиеся в зеленом чае, могут уменьшить риск возникновения рака, диабета и сердечнососудистых заболеваний. Аналогичным образом, употребление кофе связано с более низким риском развития диабета 2-го типа, болезней сердца, а также некоторых видов рака и заболеваний мозга, таких как болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Помните также, что чрезмерное употребление кофеина может привести к бессоннице, так что следует ограничить употребление кофе 400 миллиграммами или примерно четырьмя чашками в сутки.

Позаботьтесь о здоровом режиме сна

Недавнее исследование показало, что долголетие с большой вероятностью связано с регулярным режимом сна. В частности, речь идет о том, чтобы ложиться спать и вставать приблизительно в одно и то же время.

Длительность сна также, по всей видимости, играет немалую роль. Как слишком короткий, так и слишком продолжительный сон оказывают негативное воздействие.

Недостаток сна может способствовать развитию воспалительных процессов, повышать риск диабета, сердечнососудистых заболеваний и ожирения. Все это непосредственно связано с сокращением продолжительности жизни. С другой стороны, чрезмерный сон может быть связан с депрессией, низкой физической активностью и неустановленными заболеваниями, которые также негативно влияют на продолжительность жизни.