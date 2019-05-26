Назарбаев накрыл дастархан в честь Рамадана
CA-NEWS (KZ) - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев накрыл дастархан в честь священного месяца Рамадан. Об этом сообщил пресс-секретарь первого президента Айдос Укибай в своем Twitter.
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CA-NEWS (KZ) - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев накрыл дастархан в честь священного месяца Рамадан. Об этом сообщил пресс-секретарь первого президента Айдос Укибай в своем Twitter.
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