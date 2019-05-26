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  26 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Караганде перевернулся батут, умер ребенок

CA-NEWS (KZ) -  25 мая в Казахстане в центральном парке Караганды, сильный ветер перевернул надувной батут. В результате происшествия 11-летний ребенок от полученных травм скончался на месте, передает Zakon.kz со ссылкой на ДП Карагандинской области.

Погиб ребенок 2007 года рождения, двое детей 2004 и 2012 годов рождения госпитализированы в больницу с различными переломами.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 306 часть 3 УК РК "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть человека".

За незаконную и ненадлежащую установку детского батута, задержан 40-летний карагандинец.

Он водворен в изолятор временного содержания.

Разрешение на установление надувных аттракционов на улицах, в парках выдают акиматы. На территориях ТРЦ и торговых центров батуты устанавливаются на основании договора аренды между двумя хозяйствующими субъектами.

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