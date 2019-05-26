Достопримечательности Центральной Азии, которые нужно увидеть

CA-NEWS (CA) - Центральная Азия – удивительный регион. О достопримечательностях региона, которые обязательно нужно посетить, рассказывает Kaktakto.

Казахстан

Отрар





В начале XIII века Отрар был одним из самых больших городов на территории Средней Азии. В 1218 году Чингисхан сравнял город с лицом земли из-за того, что правитель Отрара нарушил законы гостеприимства и убил послов великого полководца.

С Отраром связано имя еще одного легендарного полководца – Тамерлана. Он приказал построить в городе дворец Бардибек, где он жил до своего похода в Китай. Но походу не суждено было состояться, в 1405 году великий полководец скончался в Отраре от лихорадки.

Сейчас на месте древнего города проводятся археологические раскопки и можно найти уникальные свидетельства жизни тех времен.

Алтын Емель





Национальный природный парк на берегу реки Или. На территории парка общей площадью 520 тыс. га можно встретить различные ландшафты: горный, песчано-пустынный, щебнистый, пустынный.

Флора парка насчитывает около 1800 видов растений, среди них 21 вид занесен в Красную книгу Казахстана.

Можно послушать уникальный Поющий бархан длиной 1,5 км и высотой около 120 метров. Бархан имеет форму полумесяца. Когда в пустыне дует западный ветер, бархан начинает издавать звуки, которые похожи на орган.

Чарынский каньон

Расположен в предгорьях Тянь-Шаня в 200 км от Алматы. Каньон сложен из различных пород, возраст которых составляет около 12 млн лет.

Протяженность каньона составляет 154 км вдоль реки Чарын, а высота отвесных гор достигает 150-300 метров. Здесь находится знаменитая Ясеневая роща, где растет редкий согдийский ясень.

Каньон овеян мистическими легендами, преданиями и тайнами. В народе каменистые скульптуры окрестили «Ущельем дракона», «Урочищем ведьм» и «Каменным мешком». В древние времена люди верили, что здесь живут духи, которых не стоит беспокоить.

Это место интересно тем, что именно «Урочище ведьм» считается у туристов самым труднопроходимым.

Кыргызстан

Саймалуу Таш

В Джалал-Абадской области, недалеко от поселка Казарман, находится уникальный музей петроглифов – более десяти тысяч камней с наскальными рисунками.

Петроглифы Саймалуу-Таш датируются 2000 и 3000 г. до н. э., но есть в этом музее под открытым небом и изображения, относящиеся к 8 веку, или даже более поздние. В эпоху бронзы у здешних поселенцев было принято вырезать на камнях, а в средние века место стало священным и использовалось для религиозных обрядов.

На камнях можно увидеть изображения козерогов, лошадей и волков, а также сцены охоты, в которых охотники преследуют оленей со стрелами и копьями. Кроме того, есть рисунки, изображающие возделывание земли, луну, солнце, танцующих демонов.

Мавзолей Шах Фазиль

Находится в Алабукинском районе Джалал-Абадской области. В месте, где сливаются реки Падыш-Ата и Чынач-Сай.

Здесь же находится гора Арча-Мазар — место, куда, по легенде, дошел Александр Македонский. В подтверждение этой легенды на стене одного из мазаров есть надпись на эллинском языке «Александрия Эсхата» («Последняя Александрия»). По другой легенде именно здесь Александр потерял свой знаменитый рогатый золотой шлем, из-за которого его звали Александр Двурогий.

Высота памятника от прежнего уровня пола до верхней точки купола – 15,5 м, периметр по внешнему основанию – 11,5 метров. Очень интересно внутреннее убранство мавзолея — тонированное ганчевое покрытие, сплошь декорированное резьбой, выложенное поясами, которые отграничиваются между собой по горизонтали массивными вставками мемориальных коранических надписей, выполненных в стиле «цветущий куфи».

Из надписей следует, что усыпальница принадлежит Мухаммаду-ибн-Насыру из династии Караханидов, принявшему мученическую смерть во имя Всевышнего и прозванному в народе Шах-Фазиль, то есть «справедливый шах».

Кошой-Коргон

Недалеко от города Нарын, в горах Тянь-Шаня, посреди безлюдного плато Атбаши, высятся руины средневекового городища. Развалины крепости носят название Кошой-Коргон и народная молва связывает их с именем Кошоя – сподвижника и по совместительству родного дяди знаменитого богатыря — Манаса.

С незапамятных времен Кошой-Коргон был ставкой владык Тянь-Шаня – многочисленных кочевых тюркских племен, его расцвет пришелся на VIII-X века. А в начале XII века город даже некоторое время был столицей одного из уделов Караханидского государства.

Атабаш (а именно так назывался город) был полностью разрешен монгольскими захватчиками, а потом восстановлен Тамерланом. Город служил перевалочным пунктом для войска Тамерлана во время его походов на восток.

Таджикистан

Гиссарская крепость

С Гиссарской крепостью связан ряд легенд, поддерживаемых местными жителями. По одной из них, крепость построил Афросиаб для защиты от Рустама — легендарного рыцаря, подвиги которого описаны в «Шахнаме» — национальном эпосе иранских народов.

Другая легенда гласит, что праведный халиф Али приехал в эти места на своем коне Дуль-дуль проповедовать ислам и остановился на горе, которая в наши дни носит название Пои-Дуль-дуль (к западу от Гиссара). Под видом акробата-канатоходца он пробрался с горы в крепость, но здесь был узнан и пленен. Но его верный конь принес ему меч Зульфикара (меч пророка Мухамеда).

С помощью этого меча он истребил всех врагов, в том числе и злого волшебника, который в то время владел крепостью. Рядом с крепостью растут две огромные чинары, которым по 500–700 лет.

Искандеркуль

Сердце Фанских гор, одно из самых красивых и больших горных озер. Со всех сторон озеро окружают высокие горы. Вода в озере холодная, но в закрытых бухтах вода достаточно прогревается, чтобы купаться. Зимой озеро замерзает почти полностью, только в средине остается небольшой проток.

С озером связно много легенд. Одна легенда гласит, что до этих мест дошел Александр Македонский, и именно в этом озере утонул его любимый конь — Буцефал.

По другой легенде, Александр захватил богатые земли Согдианы, но жители одного из городов не хотели сдавать ключи от своей крепости. Тогда полководец приказал запрудить реку, образовавшееся озеро затопило город.

А озеро стало называться Искендеркулем, то есть озером Александра.

Туркменистан

Дарваза

В 266 км к северу от Ашхабада находится мистическое место, которое называют «Врата в ад». Правда, созданы эти врата человеческими руками.

В 1971 году в пустыне Каракум, недалеко от небольшого селения Дарваза, название которого в переводе с туркменского означает «ворота», начали бурить разведочную скважину на наличие газа. В ходе бурения геологи случайно вскрыли подземную полость, в которую провалилось все оборудование вместе с буровой вышкой и транспортом. Люди не пострадали, но из полости вырвался и загорелся природный газ.

Чтобы не доставлять проблем местным жителям, из той самой деревни, Дарваза, геологи приняли решение поджечь газ, надеясь, что он полностью выгорит за несколько дней. Шли недели, месяцы и годы, а огонь все горел, не утихая. В 2004 году по приказу туркменбаши селение было перенесено в другое место, а газовый кратер Дарваза продолжал пылать.

Горит он до сих пор. Это поистине величественное и потрясающее зрелище – огонь в сердце пустыни.

Следы динозавров в Копейтдаге





Плато динозавров находится в трех километрах юго-западнее горного селения Ходжапиль, название которого в переводе с туркменского означает «святые слоны».

Старинная местная легенда считала отпечатки конечностей динозавров следами слонов войска легендарного полководца древности Искандера Зулькарнейна — Александра Македонского. Название селения и древнее предание о необычных следах свидетельствуют, что местные жители осведомлены о них очень давно.

Плато динозавров имеет примерно 400 метров в длину и 300 метров в ширину. На этой территории зафиксировано около 3000 хорошо сохранившихся следов динозавров и 31 тропа. Такого количества отпечатков следов динозавров в одном месте на планете нигде больше не обнаружено. По 26 тропам из 31 передвигались мегалозавры.

Узбекистан

Рынок Чорсу

Рынок расположен на перекрестке четырех торговых улиц. Его возраст насчитывает не одну сотню лет.

В центральной части базара возвышается главное, покрытое орнаментом, монументальное купольное сооружение диаметром около 300-350 метров — зимнее трехъярусное здание базара с лифтовой системой. Нижний ярус — это подвальные коридоры с многочисленными подсобными помещениями. Средний и верхний ярусы — торговые прилавки, где можно купить все от продуктов до специй.

Вокруг рынка расположились кафе и чайханы, где можно попробовать самый вкусный плов и выпить зеленый чай.

Подкрепившись, можно пройти по ремесленным рядам и купить сувениры и товары местных мастеров.

Музей Савицкого

Московский художник Игорь Савицкий приехал в Нукус в 50-х годах прошлого века, а в 1966 году он был назначен директором местного музея.

Рискуя быть причисленным к разряду «врагов народа», Савицкий собирал запрещенные произведения мастеров, названных позже авангардистами. В результате коллекцию музея пополнили 50 тыс. единиц произведений авангардного и поставангардного периода советского изобразительного искусства. Здесь в далеком от официальных центров Нукусе можно было увидеть то, что подвергалось гонениям в СССР в течение многих лет.

Коллекция музея им. Савицкого насчитывает свыше 90 тыс. экспонатов, включая коллекцию русского авангарда, изобразительное искусство Узбекистана, народно-прикладное искусство Каракалпакстана, искусство Древнего Хорезма, дополненное прекрасными копиями ряда экспонатов парижского Лувра.

Ичан Кала

Сегодня Ичан-Кала – это музей под открытым небом – старая часть города Хивы, обнесенная крепостной стеной и превращенная в государственный историко-археологический музей-заповедник.

Ичан-Кала – не просто застывший город-музей, а живая заселенная часть города. Здесь проживает до 300 семей, в основном они занимаются ремесленничеством.

Здесь сохранилось около 60 исторических сооружений. Можно увидеть такие уникальные памятники истории, как комплекс цитадели Куня-Арк, комплекс дворца Таш-Хаули, полностью покрытый глазурованной плиткой минарет Калта-Минор, знаменитую мечеть Джума с ее 213 резными колоннами, символ Хивы — минарет Ислам-Ходжа и многое другое.