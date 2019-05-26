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  26 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане на берегах реки Гунд собрали более тонны мусора

CA-NEWS (TJ) -  В Таджикистане на берегах реки Гунд добровольцы собрали более тонны мусора, передает Радио Озоди.

Мусор в основном состоял из кожуры лука, стекла и лекарств, а также использованных ламп и твердых строительных отходов.

По словам одной из добровольцев Мижгоны Курбонмамадовой, население Хорога мало задумывается о вреде отходов. Необходимо усилить разъяснительные работы.

Группа добровольцев в городе Хорог приступила к очистке городских участков почти два месяца назад. Все участники акции работают или учатся в различных учреждениях.

Курбонмамадова отметила, что в первую очередь обратили внимание на очистку прибрежных участков, так как уровень воды в реке еще мал и «есть возможность предотвратить загрязнение воды».

«Когда растают снега и повыситься уровень воды в реке, то весь мусор вода унесет с собой. Тогда вреда от нее будет больше», - добавила она.

Некоторые другие добровольцы в Хороге утверждают, что по их наблюдениям, мусор годами скапливался на берегу реки Гунд. Они заявляют, что часть мусора выброшена не отдельными лицами, а владельцами пунктов общепита на берегу реки.

Добровольцы не исключают и другую причину, когда некоторые жители с друзьями сидят на берегу реки и оставляют после себя остатки еды, стеклянную посуду и коробки с водой. «Также, на берегу реки продолжается строительство некоторых объектов. Строительный мусор выбрасывается не в положенном месте, а просто сталкивается в реку», - отметила Мижгона Курбонмамадова.

Один из жителей Хорога утверждает, что мусор поступает с верховья. Он отметил, «мы домашний мусор не приносим к берегу реки. Здесь есть люди и все видят. Мусор собираем, а специальные машины их вывозят».

Некоторые эксперты считают, что «одной акцией проблему не решить», и необходимо властям и гражданскому сообществу совместно обратить более пристальное внимание к чистоте окружающей среды. Они утверждают, что не только берега реки Гунд, но и берега других рек и водоемов страны нуждаются в контроле и чистоте. Места, куда народ сбрасывает мусор и в то же время, пьет воду из этих источников.

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