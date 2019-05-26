В Монголии обсудили внедрение маглев-поезда в общественный транспорт

CA-NEWS (MNG) - 23 мая в Улан-Баторе председатель городского собрания Р.Дагва принял корейских должностных лиц во главе с инженером, профессором Бюнг Чун Шином, в ходе которого стороны обсудили внедрение маглев-поезда в общественный транспорт, передает khadlan.mn.

Профессор рассказал, что поезд экологически чистый, а также экономически выгоден и подходит для климата Монголии. Так как колеса поезда не вызывают трения на дороге, они не производят шума и не приводят к образованию частиц пыли.

Поезд без водителя способен перевозить в общей сложности 115 пассажиров на одном вагоне и имеет систему электронных платежей для удобства пассажиров.

Корейскими делегатами было выдвинуто предложение провести ТЭО и оценить необходимые затраты и экономические выгоды, если власти столицы окажут поддержку, пригласили председателя посетить Южную Корею, чтобы ознакомиться с технологией.

Поезд на магнитной подушке, магнитоплан или маглев (magnetic levitation «магнитная левитация») — это поезд, удерживаемый над полотном дороги, движимый и управляемый силой электромагнитного поля. Такой состав, в отличие от традиционных поездов, в процессе движения не касается поверхности рельса. Так как между поездом и поверхностью полотна существует зазор, трение между ними исключается, и единственной тормозящей силой является аэродинамическое сопротивление.