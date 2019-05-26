В Туркменистане создана Госкомиссия по уборке пшеницы

CA-NEWS (TM) - 24 мая на заседании правительства президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов дал указание начать зерноуборочную страду в Ахалской, Лебапской и Марыйской областях 5 июня, а в Балканской и Дашогузской – 12 июня.

Президент подписал постановление, согласно которому создана государственная комиссия по организованному проведению в 2019 году жатвы зерновых для обеспечения быстрого и без потерь сбора выращенного урожая, его бесперебойной транспортировки к складам и элеваторам, своевременного проведения расчётов с производителями зерна, передает госинформагентство ТДХ.

Документом также предписано:

Министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды, организовав на местах надлежащее техническое обслуживание зерноуборочных комбайнов, обеспечить их производительную и бесперебойную работу в уборочную страду;

Министерству промышленности и коммуникации обеспечить своевременную и без потерь транспортировку собранного урожая пшеницы с полей к пунктам приёма;

Согласно документу, министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды разрешено при транспортировке пшеницы использовать автотранспортные средства других министерств и отраслевых ведомств, а также находящиеся в частной собственности.