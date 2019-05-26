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  26 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия получила сельскохозяйственную технику из Китая

CA-NEWS (MNG) -  24 мая Монголия получила сельскохозяйственную технику из Китая, финансируемую за счет льготного кредита, сообщает khadlan.mn.

Посол Китая в Монголии Син Хаймин отметил, что техника, предоставленная в рамках проекта по развитию сельскохозяйственного производства в Монголии внесет вклад в дальнейшее развитие двустороннего сельскохозяйственного сотрудничества.

В свою очередь, Ч.Улаан, министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии, заявил, что оборудование поможет сельскохозяйственным предприятиям Монголии модернизировать устаревшее оборудование и ускорить развитие отрасли.

agri-machinery

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Сообщается также, что во время визита в Монголию белорусской делегации, которую возглавил заместитель министра промышленности Александр Огородников, стороны заключили межправительственное генеральное соглашение о предоставлении экспортного кредита, которое позволит обеспечить поставки в Монголию белорусской техники.

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