У вершины Эвереста выстроилась очередь, в которой скончались 10 человек

CA-NEWS (CA) - Власти Непала продали в этом сезоне рекордное число лицензий на восхождение на Эверест, что привело к толчее и многодневному ожиданию на критических для жизни высотах. В очередях наверх и на спуск уже скончались 10 человек: четверо из Индии, двое ирландцев, альпинисты из самого Непала, Австрии и США, передает русская служба BBC.

В субботу через считанные минуты после покорения Эвереста умер 44-летний британец. Всего в Гималаях в этом весеннем сезоне погибли уже 20 человек - это больше, чем за весь 2018 год.

За право попытаться взойти на Эверест (Джомолунгму) каждый альпинист платит $11 тыс. Непал продал 381 лицензию на весну, и ожидается, что рекорд прошлого года - 807 человек - будет побит в 2019-м.

Но по свидетельству шерп - профессиональных проводников из числа местных жителей, - такую картину можно наблюдать почти каждый год.

Почему в этом сезоне так много смертей?

Не просто многочасовое, а иногда и многодневное восхождение к пику ослабляет организм.

Прежде чем выйти на финальный отрезок на пути к вершине, альпинисты вынуждены провести в очереди на пронизывающем ветру от 20 минут до полутора часов.

Весений сезон, в который возможны восхождения на Эверест, как правило продолжается с марта по конец мая - в это время в высокогорье несколько теплее, видимость лучше, а вероятность дождя или снегопада ниже.

Однако в этом сезоне погодные условия оказались хуже, чем обычно, и у большого числа альпинистов оказалось значительно меньше времени для восхождения. Это вызвало длинные очереди и заторы на наиболее трудных для подъема участках маршрута, из-за чего люди подвергались воздействию смертельно опасных атмосферных условий дольше, чем планировали.