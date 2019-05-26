В Узбекистане людям с инвалидностью, ищущим работу, доступен 1% предлагаемых вакансий

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане обзор по трудоустройству людей с инвалидностью, охватывающий предлагаемые вакансии за январь-май 2019 года, показал, что им доступен только 1% от общего числа имеющихся рабочих мест.

Как отмечают эксперты компании HeadHunter, большая часть компаний, активно размещающих вакансии и готовых брать в штат людей с инвалидностью, работают в Ташкенте. Столица значительно оторвалась от других городов страны – на ее долю приходится больше половины предложений по трудоустройству для этой категории граждан, передает nuz.uz.

В список наиболее популярных вакансий с маркировкой «доступно для людей с инвалидностью» в 2019 году входят оператор call-центра, менеджер по работе с клиентами, асессор поиска со знанием узбекского языка, копирайтер, SMM-менеджер и бухгалтер. При этом компании предлагают трудоустройство без профессионального опыта, на неполный рабочий день и включают возможность работы на дому.

Предлагаемая оплата при удаленной работе и гибкому графику, в основном, сдельная и рассчитывается в зависимости от объема выполненной работы. В этом году оклады по вакансиям, доступным для людей с инвалидностью, составляют от 1 684 400 сумов (около $200).