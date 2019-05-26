Глава Евросовета Дональд Туск посетит Казахстан

Глава Европейского совета Дональд Туск

CA-NEWS (KZ) - 31 мая председатель Европейского совета Дональд Туск посетит Казахстан, передаёт Bnews.kz со ссылкой на пресс-службу главы Евросовета.

Планируется, что во время визита Дональд Туск встретится с первым президентом Нурсултаном Назарбаевым и президентом Касым-Жомартом Токаевым.

"Помимо регионального и двустороннего сотрудничества, вопросы климатических изменений, защиты окружающей среды, управления границами, а также региональной безопасности будут занимать важное место в повестке дня. Поездка является еще одним выражением приверженности ЕС укреплению партнерских отношений с регионом и отдельными странами", - сообщает пресс-служба Евросовета.

Также отмечается, что в Нур-Султане Туск посетит музейно-мемориальный комплекс "АЛЖИР".

После визита в столицу Казахстана глава Евросовета отправится в Ташкент, чтобы встретиться с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Днем ранее, 30 мая, у Туска запланирована встреча с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном в Душанбе.