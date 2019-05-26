РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Глава Евросовета Дональд Туск посетит Казахстан
Глава Европейского совета Дональд Туск
Глава Европейского совета Дональд Туск

CA-NEWS (KZ) -  31 мая председатель Европейского совета Дональд Туск посетит Казахстан, передаёт Bnews.kz со ссылкой на пресс-службу главы Евросовета.

Планируется, что во время визита Дональд Туск встретится с первым президентом Нурсултаном Назарбаевым и президентом Касым-Жомартом Токаевым.

"Помимо регионального и двустороннего сотрудничества, вопросы климатических изменений, защиты окружающей среды, управления границами, а также региональной безопасности будут занимать важное место в повестке дня. Поездка является еще одним выражением приверженности ЕС укреплению партнерских отношений с регионом и отдельными странами", - сообщает пресс-служба Евросовета.

Также отмечается, что в Нур-Султане Туск посетит музейно-мемориальный комплекс "АЛЖИР".

После визита в столицу Казахстана глава Евросовета отправится в Ташкент, чтобы встретиться с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Днем ранее, 30 мая, у Туска запланирована встреча с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном в Душанбе.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • ГПС Кыргызстана призывает Таджикистан не нагнетать обстановку на границе
  • Военнослужащие Узбекистана и Беларуссии провели совместные учения “Боевое содружество-2019”
  • В Ашхабаде пройдет очередное заседание Совета глав правительств СНГ
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×