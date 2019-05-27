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  27 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Чемпион Хабиб Нурмагомедов погостил у зятьев Мирзиёева

CA-NEWS (UZ) -  Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в Instagram’е фото с зятьями президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

В своем посте, опубликованном 26 мая, известный спортсмен поблагодарил хозяев за гостеприимный и радушный прием.

«Спасибо Вам Братья @oybek.b.tursunov @otabek_muhammadalievich за такое гостеприимство. А так в Ташкенте прохладно, но горячий Самаркандский плов на ифтаре согревает», – написал Нурмагомедов.

Уроженец Дагестана Хабиб Нурмагомедов – действующий чемпион UFC в легком весе. Нурмагомедов ни разу не проиграл за свою профессиональную бойцовкую карьеру.

У Хабиба Нурмагомедова много поклонников и в Узбекистане, многие его подписчики сопроводили свои посты под его фотографией с зятьями президента Мирзияева радостными «смайликами».

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