Чемпион Хабиб Нурмагомедов погостил у зятьев Мирзиёева

CA-NEWS (UZ) - Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в Instagram’е фото с зятьями президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

В своем посте, опубликованном 26 мая, известный спортсмен поблагодарил хозяев за гостеприимный и радушный прием.

«Спасибо Вам Братья @oybek.b.tursunov @otabek_muhammadalievich за такое гостеприимство. А так в Ташкенте прохладно, но горячий Самаркандский плов на ифтаре согревает», – написал Нурмагомедов.

Уроженец Дагестана Хабиб Нурмагомедов – действующий чемпион UFC в легком весе. Нурмагомедов ни разу не проиграл за свою профессиональную бойцовкую карьеру.

У Хабиба Нурмагомедова много поклонников и в Узбекистане, многие его подписчики сопроводили свои посты под его фотографией с зятьями президента Мирзияева радостными «смайликами».