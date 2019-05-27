Самолет рейса Сургут-Худжанд совершил аварийную посадку

CA-NEWS (TJ) - По информации российских СМИ и показателей карты полетов авиакомпании «ЮТэйр», самолет, вылетевший из Сургута в Худжанд столкнулся с проблемами и после почти трехчасового кружения приземлился в международном аэропорту Сургута.

Руководство аэропорта Сургута заявляет, что аварийная посадка самолета «Боинг 737» компании «ЮТэйр», совершавший рейс из Сургута в таджикский областной центр город Худжанд, завершился без чрезвычайных происшествий и все 136 пассажиров и 6 членов экипажа здоровы.

Представитель аэропорта Сургута сообщил, что для полета пассажиров до города Худжанд подготовлен другой самолет.

Самолет авиакомпании «ЮТэйр» в 16:45 по московскому времени 25-го мая вылетел из Сургута по направлению города Худжанд в Таджикистане. Но, через несколько минут запросил обратной посадки и в течение трех часов сжигал над небом Сургута топливо для безопасной посадки в аэропорту. Полеты над небом Сургута зафиксировала и онлайн-карта Flightradar24.com. Самолет приземлился в Сургуте в 19:40 по московскому времени. Отмечается, что большую часть пассажиров данного рейса составляли таджикские трудовые мигранты.

Представитель пресс-службы авиакомпании «ЮТэйр» сообщил российским СМИ, что после начала полета в системе управления самолетом возникли проблемы. Согласно информации, такая же проблема с самолетом «Боинг 737» была зафиксирована ранее, в частности, в случае катастрофы самолета в Адис-Абебе (10 марта 2019) и в Индонезии (29 октября 2018).