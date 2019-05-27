В СМИ появились фотографии тел убитых заключенных в Таджикистане (осторожно, фото)

CA-NEWS (TJ) - Редакция сайта "Ахбор” получила две фотографии Саида Киёмиддина Гози, известного богослова 90-х годов, убитого 19 мая во время бунта в колонии 3/2 под городом Вахдат.

Ранее в интернете были опубликованы фотографии тела Махсуми Абдусаттор (Саттора Каримова), одного из лидеров оппозиционной в Таджикистане Партии исламского возрождения.

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Напомним, 19 мая в 21:30 в исправительном учреждении 3/2 в городе Вахдат, также известной как "Кирпичная зона", произошли беспорядки.

По официальным данным, в результате бунта погибли 32 человека: 29 заключенных и 3 сотрудника исправительного учреждения.

Согласно информации МВД РТ, 18 человек признаны причастными к «Исламскому государству», 3 – в членстве запрещенной в Таджикистане Партии исламского возрождения (ПИВТ), 3 – в членстве в экстремистском движении «Ансоруллох», еще 3 – в членстве в Исламском движении Туркестана.

Как сообщает ГУИН Таджикистана, организаторами беспорядков стали члены «Исламского государства», а непосредственными руководителями являются Бехруз Гулмурод – сын бывшего полковника – Гулмурода Халима, примкнувшего к ИГ и позже убитого в Сирии, Гулов Фахриддин, Шарипов Махмадулло и Хасанов Рухулло.

Согласно пресс-релизу ГУИН РТ, члены упомянутой группы вначале нанесли ножевые раны трём сотрудникам исправительного учреждения – майору Муродову Бурхониддину, майор Халимову Абдуджаббору и старшему лейтенанту Асоеву Махмуду Хамидовичу, вследствие чего они погибли, затем освободили находящихся в штрафном изоляторе восьмерых других заключённых, также являющихся членами террористической организации «Исламское государство». После этого они «зверским способом» нанесли ножевые ранения пятерым заключённым, в том числе Саиду Киёмиддину Гози, Каримову Саттору Самадовичу (Махсуми Саттор) и Сатторову Саидмахдихону (Шайх Темур), лишив их жизни, а затем избили и ранили десятки других заключённых.

Затем члены этой группы подожгли медчасть учреждения, взяли в заложники нескольких заключенных и с целью побега напали на сотрудников учреждения.

В результате ответной операции были обезврежены 24 члена этой группы, а 35 других были задержаны. Лица, взятые в заложники, были освобождены, сообщает ГУИН.

Ссылаясь на свои независимые источники и сообщения родственников заключенных, Партия Исламского Возрождения Таджикистана (ПИВТ) предполагает, что число жертв бунта было намного больше, чем об этом заявляют официальные структуры. В своем заявлении ПИВТ задается вопросом – почему вооруженные силовики для «устрашения и смирения других» выбрали в жертвы трех известных священнослужителей колонии - Махсуми Саттора, Саида Киёмиддина Гози и Шейха Темура, и каким образом они оказались в одном месте в один час.