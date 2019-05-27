Первый фестиваль рационализаторских работ прошёл в армии Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - В целях внедрения в деятельность войск Министерства обороны Узбекистана самых современных научно-технических и рационализаторских разработок 25-26 мая проводился фестиваль “TECHNO DISCOVERY—2019” под девизом «Ни одна положительная идея не останется без внимания».

В широкомасштабном фестивале, проводимом впервые в истории армии Узбекистана, свыше трехсот военнослужащих представили свои разработки, сообщила пресс-служба Минобороны РУз.

Внимание многих гостей фестиваля привлек проект мобильного командно-штабного пункта, способного в режиме реального времени собирать информацию о быстро меняющейся обстановке в местах проведения важных специальных мероприятий, перерабатывать ее, чтобы затем оперативно представлять для работы штаба командования.

Для создания этого командно-штабного пункта, установленного на базу грузовика «КамАЗ», затрачено около 400 миллионов сумов ($47,6 тыс), на подготовку к работе силами двух или пяти человек уходит десять минут. С помощью приспособления можно без всяких трудностей проводить видеоконференции.

На фестивале наряду с разработками, касающимися военно-технической сферы, были показаны инновационные проекты, пригодные для использования в повседневной жизни. Например, робот-подводник, способный самостоятельно передвигаться под водой, система автоматического создания программ передвижения робота через модель 3D, программа передачи данных о человеке через опознание его контуров лица, робот для выноса разных предметов из зараженной зоны, все такие разработки привлекли внимание гостей фестиваля.

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Были также представлены заводящийся без аккумулятора грузовик «КамАЗ», ночной прицел, с помощью которого можно взять под прицел мишень на расстоянии до тысячи метров, программное обеспечение, рассчитанное для усиления индивидуальной работы с военными кадрами.

В завершении фестиваля министр обороны генерал-майор Баходир Курбанов вручил нагрудные знаки “Намунали хизмати учун” (“За образцовую службу”) активистам Общественного совета при Оборонном ведомстве, а также поощрил самых талантливых рационализаторов памятными подарками. Командования военных округов и воинских частей получили новые автобусы отечественного производства.