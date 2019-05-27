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  27 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Первый фестиваль рационализаторских работ прошёл в армии Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  В целях внедрения в деятельность войск Министерства обороны Узбекистана самых современных научно-технических и рационализаторских разработок 25-26 мая проводился фестиваль “TECHNO DISCOVERY—2019” под девизом «Ни одна положительная идея не останется без внимания».

В широкомасштабном фестивале, проводимом впервые в истории армии Узбекистана, свыше трехсот военнослужащих представили свои разработки, сообщила пресс-служба Минобороны РУз.

Внимание многих гостей фестиваля привлек проект мобильного командно-штабного пункта, способного в режиме реального времени собирать информацию о быстро меняющейся обстановке в местах проведения важных специальных мероприятий, перерабатывать ее, чтобы затем оперативно представлять для работы штаба командования.

Для создания этого командно-штабного пункта, установленного на базу грузовика «КамАЗ», затрачено около 400 миллионов сумов ($47,6 тыс), на подготовку к работе силами двух или пяти человек уходит десять минут. С помощью приспособления можно без всяких трудностей проводить видеоконференции.

На фестивале наряду с разработками, касающимися военно-технической сферы, были показаны инновационные проекты, пригодные для использования в повседневной жизни. Например, робот-подводник, способный самостоятельно передвигаться под водой, система автоматического создания программ передвижения робота через модель 3D, программа передачи данных о человеке через опознание его контуров лица, робот для выноса разных предметов из зараженной зоны, все такие разработки привлекли внимание гостей фестиваля.

Были также представлены заводящийся без аккумулятора грузовик «КамАЗ», ночной прицел, с помощью которого можно взять под прицел мишень на расстоянии до тысячи метров, программное обеспечение, рассчитанное для усиления индивидуальной работы с военными кадрами.

В завершении фестиваля министр обороны генерал-майор Баходир Курбанов вручил нагрудные знаки “Намунали хизмати учун” (“За образцовую службу”) активистам Общественного совета при Оборонном ведомстве, а также поощрил самых талантливых рационализаторов памятными подарками. Командования военных округов и воинских частей получили новые автобусы отечественного производства.

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