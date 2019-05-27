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  27 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Трамп стал первым иностранным лидером, принятым новым императором Японии

CA-NEWS (CA) -  25 мая, президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп прибыл в Токийский аэропорт Ханэда с четырехдневным визитом в Японию. Он стал первым государственным гостем Японии в новую эпоху Рэйва, передает NHK.

Трамп начал свой официальный визит, сегодня 27 мая, встретившись с императором Японии Нарухито и императрицей Масако.

Позже Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ проведут саммит и встретятся с семьями японских граждан, которые были похищены Северной Кореей. На вечер в императорском дворце запланировано проведение банкета.

Сообщалось, что воскресенье Трамп и Абэ три раза встретятся за едой и сыграют в гольф в префектуре Тиба вблизи Токио вместе с профессиональным гольфистом Исао Аоки. Это будет их пятая совместная игра на гольф-поле после раунда, сыгранного в апреле в США. Также отмечалось, что во второй половине дня они будут присутствовать на состязаниях последнего дня летнего большого турнира сумо, где Трамп должен будет вручить победителю этого турнира Кубок президента США.

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