Под Петербургом мигрантку из Узбекистана забил палкой до смерти соотечественник

CA-NEWS (UZ) - Полиция Ленинградской области установила подозреваемого в убийстве приезжей из Узбекистана. Им оказался соотечественник. К трагедии привела традиция, не приветствуемая на их родине.

Как сообщили петербургские СМИ, в гибели женщины, чье тело было обнаружено в середине мая в канаве у Мурманского шоссе возле Синявино-1, подозревается ее соотечественник.

Известно, женщине было 42 года, а ее знакомому - 24. По предварительным данным, 2 мая они коротали вечер со спиртным в квартире дома на Пражской улице в Петербурге. Что-то пошло не так, и ситуация стала развиваться по драматическому сценарию.

Женщина была вывезена в лесополосу и забита палкой. Следы ударов зафиксированы в основном на голове.

По факту убийства Следственным комитетом Ленобласти было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.