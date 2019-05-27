В Алматы прошло 14-е заседание Комиссии по сотрудничеству между Сенатом Казахстана и Советом федерации Росиии

CA-NEWS (KZ) - В Алматы прошло 14-ое заседание Комиссии по сотрудничеству между Сенатом парламента Казахстана и Советом федерации федерального собрания России, сообщает 24 мая сайт сената парламента РК.

Открывая мероприятие, зампредседатель Сената Сергей Громов проинформировал, что в соответствии с Соглашением о сотрудничестве между Сенатом и Советом Федерации к работе присоединились два профильных комитета.

Сопредседателем Комиссии с российской стороны был зампредседателя Совета федерации РФ Ильяс Умаханов.

В ходе заседания стороны обсудили вопросы законодательного обеспечения цифровизации, включая правоохранительные органы и суды, и поддержки молодежи, а также перспективы сотрудничества молодежных организаций двух стран.

В заседании приняли участие сенаторы Георгий Ким, Женис Нургалиев, Тулеубек Мукашев, Нурлан Бекназаров, Владимир Волков, Гумар Дюсембаев, Сергей Плотников, вице-министр информации и общественного развития РК Жулдыз Омарбекова, вице-министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК Аблайхан Оспанов, судья судебной коллегии по уголовным делам верховного суда РК Ерден Арипов, заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов.

Также депутаты посетили музей народных музыкальных инструментов имени Ыхыласа и возложили цветы к Вечному огню.

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