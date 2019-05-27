В Нур-Султане 324 школьника претендуют на «Алтын белгі»

CA-NEWS (KZ) - Наибольшее количество претендентов на почетный знак в школе № 1 и в Назарбаев Интеллектуальной школе физико-математического направления, передает официальный сайт столичного акимата.

По итогам 2018/19 учебного года количество выпускников в городе составляет 6 274 человека.

Заявление для участия в ЕНТ подали 5 791 учащийся (93,3%). Из них на казахском языке сдают 3 711, на русском – 2 068, английском – 12 человек.

В этом году количество претендентов на знак «Алтын белгі» составляет 324 человека, на аттестат с отличием – 352. В 2017/18 учебном году количество обладателей знака «Алтын белгі» – 301 человек, аттестата с отличием – 322.

«Большое количество выпускников наблюдается в школах № 54 – 151 выпускник, далее школа № 75 школа –143 выпускника. Самое большое количество претендентов на знак «Алтын белгі» в школе № 1 и в Назарбаев Интеллектуальной школе физико-математического направления – по 16 учащихся, далее идет школа № 48 – 13 учащихся, в школах № 69, № 62 и «Нур Орда» – по 11 учащихся, в № 61 и БИЛ для одаренных девочек – по 9 претендентов», – сообщили в управлении образования Нур-Султана.

Претенденты на получение аттестата с отличием: 30 выпускников – Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления, БИЛ для девочек – 21 выпускник, «Нур Орда» – 20, БИЛ для мальчиков – 19, в школе № 51 и в Назарбаев Интеллектуальной школе (международный бакалавриат) – по 12 учащихся, в школах № 1, 17, 56, 66 – по 11 учащихся.