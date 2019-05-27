Корейский maglev предлагается в общественный транспорт Улан-Батора

CA-NEWS (MNG) - Председатель Городского Хурала Столицы Р.Дагва принял корейских должностных лиц во главе с инженером профессором Бюнг Чун Шином 23 мая. Они внедрили в общественный транспорт поезд "маглев" (maglev - поезд на магнитной подушке), который используется в аэропорту Инчхон в Южной Корее с 2016 года, передает khadlan.mn.

Профессор рассказал, что поезд экологически чистый, а также экономически выгоден и подходит для климата Монголии. Так как колеса поезда не вызывают трения на дороге, они не производят шума и не приводят к образованию частиц пыли.

Поезд без водителя способен перевозить в общей сложности 115 пассажиров на одном вагоне и имеет систему электронных платежей для удобства пассажиров, а также возможность управления с использованием передовых технологий. Кроме того, поскольку поезд не издает никаких шумов, его можно без проблем проезжать мимо офисов или даже внутри зданий. Таким образом, они считают, что поезд маглев может быть введен в систему общественного транспорта города Улан-Батора. Исследование было проведено и пришло к выводу, что поезд может эксплуатироваться на 11,6 км дороге на проспекте Мира и 8,4 км на проспекте Чингисхан столицы Монголии.

Затем корейские делегаты выдвинули предложение продолжить исследование, провести ТЭО и оценить необходимые затраты и экономические выгоды, если власти столицы окажут поддержку, и пригласили председателя посетить Южную Корею, чтобы ознакомиться с технологией.

Поезд на магнитной подушке, магнитоплан или маглев (magnetic levitation «магнитная левитация») — это поезд, удерживаемый над полотном дороги, движимый и управляемый силой электромагнитного поля. Такой состав, в отличие от традиционных поездов, в процессе движения не касается поверхности рельса. Так как между поездом и поверхностью полотна существует зазор, трение между ними исключается, и единственной тормозящей силой является аэродинамическое сопротивление. Относится к монорельсовому транспорту (хотя вместо магнитного рельса может быть устроен канал между магнитами — как на JR-Maglev).

В Корее, дорога относится к типу городского маглева (urban (or low- and medium-speed) maglev transport). Она связывает международный аэропорт Инчхон с базой отдыха Yongyoo-Mui. Количество станций — 6, длина — 6,1 км. Максимальная скорость движения составит 110 км/ч. Начало эксплуатации — 3 февраля 2016 г. Используются собственные технологии южнокорейской компании Hyundai Rotem. В дальнейшем Южная Корея намерена развивать сеть городских и междугородних скоростных линий MAGLEV. Главным поставщиком составов и оборудования также должна стать компания Hyundai Rotem (подразделение многопрофильного холдинга Hyundai).