Сыктывкарский суд оштрафовал граждан Армении и Таджикистана за незаконный труд

CA-NEWS (TJ) - Сыктывкарский суд оштрафовал за незаконную трудовую деятельность граждан Армении и Таджикистана, передает komiinform.



В первом случае в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия сотрудники полиции установили иностранца, который работал по найму вместе с братом. Армянин укладывал лаги на бетонный пол для застила его фанерой. Он был одет в рабочую одежду и не имел соответствующих документов для трудовой деятельности.

Тем самым иностранец нарушил требование п. 4 ст.13 и ст. 13.3. Федерального Закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

Мужчина вину в совершении административного правонарушения не признал. Сказал, что по просьбе брата – гражданина Российской Федерации – помогал в ремонте балкона. Квартира брату не принадлежит, чья это квартира пояснить не смог.

Во втором случае сотрудники отдела по вопросам миграции городского Управления МВД возле калитки одного из домов установили почтальона - гражданина Республики Таджикистан.

Он занимался доставкой почтовой корреспонденции, не имея соответствующих документов для осуществления трудовой деятельности, а именно - патента.

Тем самым он также нарушил п. 4 ст. 13 и ст. 13.3 ФЗ №115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

При составлении протокола мужчина сказал, что въехал в Россию в июле 2018 года через КПП. В марте этого года устроился на работу разносчиком газет в районе аэропорта, квартиру ему предоставила фирма.

УМВД представило в суд административные материалы о привлечении мужчин к ответственности по ч. 1 ст. 18.10 КоАП: незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации

Суд признал граждан Армении и Таджикистана виновными и назначил им наказание в виде штрафов в размере двух тысяч рублей без применения административного наказания в виде выдворения за пределы страны.

Напомним, в мае судебные приставы Коми выдворили за пределы России граждан Грузии, Таджикистана и Узбекистана. Основанием для принудительного выдворения стали постановления городских судов Печоры, Сыктывкара, Усинска, Эжвинского районного суда.