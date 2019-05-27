В Петербурге похитили и изнасиловали гражданку Узбекистана и ее 13-летнюю дочь

Иллюстративное фоо

CA-NEWS (UZ) - 33-летняя женщина и ее 13-летняя дочь пережили настоящий ужас и издевательства в Петербурге. Приезжую из Узбекистана вместе с девочкой похитили, заперли на съемной квартире и там, в течение четырех дней насиловали. Спустя почти месяц испуганная мать все же нашла в себе силы, чтобы рассказать о трагедии и наказать преступника.

- 18 мая к председателю межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усману Баратову через интернет обратилась 33-летняя гражданка Узбекистана. В своем письме женщина рассказала, что в течение четырех дней ее вместе с 13-летней дочерью насиловали двое мужчин на съемной квартире в доме 24 по Дачному проспекту, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Похитили мать с дочерью 5 мая, 9 мая они уже смогли сбежать. Как именно, не сообщается.

Полиция возбудила уголовное дело после обращения и начала расследование. Под подозрение попал 47-летний гражданин из Таджикистана. Мужчину задержали. Оказалось, что он нелегально находится в Петербурге и не состоит на миграционном учете. Как и обе потерпевшие.