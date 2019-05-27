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  27 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане отметили праздник ковра

CA-NEWS (TM) -  26 мая, в последнее воскресенье мая в Туркменистане отметили праздник ковра. В Ашхабаде состоялись международная выставка «Туркменские ковры – украшение мира» и XIX конференция Всемирной ассоциации ценителей туркменского ковра, передает госинформагентство ТДХ.

В экспозиционных залах национального музея туркменского ковра и на площадках прилегающей к нему территории была развёрнута выставка ковров и ковровых изделий. Коллекция этого музея хранит около 2 тысяч ковров.

В церемонии открытия смотра приняли участие члены правительства, руководители парламента, министерств и ведомств, главы дипмиссий, деятели культуры и мастера искусств, представители общественных организаций, отраслевых предприятий и ковровщицы из всех областей страны.

Также прибыли гости из Германии, Франции, Китая, Саудовской Аравии, Турции, Афганистана, Узбекистана и др. Среди них – руководители и специалисты научно-культурных центров и крупных ковродельческих предприятий, торговых компаний, а также делегаты всемирной ассоциации ценителей туркменского ковра.

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