Украина впервые импортирует картофель из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Аналитики EastFruit сообщают о поступлении на рынок Украины оптовых партий раннего картофеля из Узбекистана. Данная продукция предлагается оптом по 15-17 грн/кг (57-64 цента США за кг).



Однако участники рынка отмечают, что продаётся узбекский картофель сейчас уже с большим трудом, т.к. предложений украинского раннего картофеля по более конкурентной цене становится всё больше. Кроме того, качество украинской ранней продукции выше, чем узбекской, благодаря тому, что украинский картофель поставляется покупателям сразу с поля после уборки.

Также существенное негативное влияние на продажи раннего (молодого) картофеля по-прежнему оказывает продукция урожая прошлого года, которая сейчас распродаётся их овощехранилищ. Если в начале прошлой неделе оптовые цены на прошлогодний картофель украинского производства формировались на уровне 8-10 грн/кг (30-38 центов США за кг), то уже к выходным начали появляться предложения этой продукции по 5-7 грн/кг (19-27 центов США за кг). При этом качество предлагаемого картофеля постоянно ухудшалось, что заставляло фермеров далее снижать цены.

Похоже, картофелеводы Украины предполагают, что ранняя продукция будет стремительно дешеветь, поэтому считают нецелесообразным сохранять остатки продукции урожая 2018 года, и готовы расставаться с ними практически по любой цене. Тем более, что прошлый сезон вполне можно отнести к прибыльным для фермеров, выращивающих картофель, т.к. цены на продукцию были высокими.

Эксперты EastFruit отмечают, что ранее Украина никогда не ввозила узбекский картофель, поскольку Узбекистан сам является крупным импортёром картофеля. Ежегодно Узбекистан импортирует от 150 до 300 тыс. тонн товарного картофеля, входя в двадцатку крупнейших мировых импортёров.

При этом Украина никогда ранее не импортировала более 18 тыс. тонн картофеля, что является мизерным объёмом на фоне размера внутреннего рынка. По оценкам Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА), импорт товарного картофеля в Украину никогда не превышал 1% внутреннего рынка, и приходился, как правило, на неурожайные годы с аномальными климатическими условиями, когда в апреле уже начинался ощущаться дефицит качественной продукции.

Однако в этом сезоне Украина вполне может обновить собственный рекорд импорта картофеля, т.к. в июне 2018 -апреле 2019 года уже было импортировано более 13 тыс. тонн. Традиционно главным поставщиком картофеля в Украину является Египет. Однако в этом сезоне существенные объёмы картофеля были ввезены также из Беларуси. Не исключено, что часть белорусского картофеля, ввезенного в Украину, это, на самом деле, картофель из России.

Почему Украина начала ввозить картофель из Узбекистана в этом сезоне? Виной, скорее всего, лук. Большой дефицит лука в Украине и ЕС в уходящем сезоне помог наладить поставки репчатого лука из Центральной Азии: Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Киргизстана в Украину. Параллельно с этим, импортёры искали возможности поставок и других товаров. А т.к. уборка раннего картофеля в Узбекистане началась ещё в марте, и цены в это время там были сравнительно низкими, то его поставки в апреле-мае стали хорошим дополнением к поставкам лука. В то же время, похоже, что последние экспортные отгрузки узбекского картофеля не принесли большой прибыли украинским импортёрам, т.к. цены на продукцию на рынке падают сейчас практически ежедневно.

Отметим также, что экспорт картофеля из Украины в этом сезоне также оставался высоким и превышал объёмы импорта. За 11 месяцев сезона 2018/19 годов экспорт превысил 17,7 тыс. тонн и был ниже, чем сезоном ранее за тот же период всего на 18%.

«Урожай картофеля в Украине в 2019 году может снова резко вырасти на фоне высоких цен в сезоне 2018/19 годов. Многие, даже крупные производители, уже сейчас существенно расширили площади под картофелем, не смотря на понимание высокой вероятности обвала цен в новом сезоне», отмечает Фёдор Рыбалко, руководитель УПОА. «В связи с этим, мы активно работаем с ведущими картофелеводами Украины над улучшением практик по доработке и упаковке продукции, а также ищем разумные логистические решения по экспорту картофеля в страны Ближнего Востока», отмечает Фёдор Рыбалко.

Несколько ведущих производителей картофеля Украины приняли активное участие в крупнейшем торговом форуме украинских плодоовощных компаний на Ближний Восток «Fruit Trade Ukraine – Middle East», который состоялся в марте 2019 года. В рамках этого события они провели переговоры с крупнейшими импортёрами картофеля региона. И хотя интерес к украинской продукции был высоким, украинские компании сомневались в собственных способностях обеспечить необходимое качество продукции и быть конкурентными по цене, учитывая дорогую логистику. Форум был организован Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и финансовой поддержке ЕС (EU4Business).

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