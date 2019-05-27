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  27 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Российская телеведущая Ксения Собчак посетила Самарканд и гробницу Тимура

CA-NEWS (UZ) -  Скандально известная российская ведущая Ксения Собчак посетила в Самарканд. Об этом телеведущая и блогер сообщила в Instagram.

27 мая в своём профиле в Instagram Ксения Собчак выложила фото со своей поездки в Самарканд. Судя по фотографиям, Собчак посетила исторические памятники города, в том числе гробницу правителя Самарканда Амира Тимура в мавзолее Гур-Эмир и площадь Регистан.

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