Назарбаев примет участие в юбилейном заседании ЕврАзЭс, который пройдет 29 мая

CA-NEWS (KZ) - - 29 мая первый президент Казахстана примет участие в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета, приуроченном 25-летию идеи Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции и 5-летию подписания договора о Евразийском экономическом союзе, - написал в twitter пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.

Саммит Евразийского экономического союза пройдет 29 мая в Нур-Султане. В ходе заседания будет подписано несколько международных соглашений, в том числе договор о формировании общего электроэнергетического рынка (ОЭР).