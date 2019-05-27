На что Казахстан потратит деньги, выделенные в ходе переговоров KGIR (инфографика)

CA-NEWS (KZ) - Участниками Kazakhstan Global Investment Roundtable-2019 достигнуты инвестиционные договоренности и подписаны коммерческие соглашения по 43 проектам на сумму $8,7 млрд, сообщает МИД РК.

$100 млн - на строительство логистического хаба в аэропорту Актобе.

$75 млн - на производство технического кремния в Павлодарской области с перспективой роста проектной мощности до 165 тыс. тонн в год



$76 млн - на строительство и эксплуатацию международного аэропорта в Туркестанской области



$150 млн - на «строительство образовательного метрополиса – детский сад, школа, колледж, университет»



$180 млн - на строительство многопрофильной клиники вместимостью 1000 койко-мест в Шымкенте



$1,1 млрд - строительство тепличных комплексов (500 га).

В частности, в сфере газохимии между акиматом Мангистауской области и сингапурской компанией «Westgasoil» подписано Соглашение о сотрудничестве по реализации проекта производства метанола и олефинов. Реализация проекта позволит локализовать производство химической продукции и в целом ориентировать на экспорт через развитие газохимического комплекса страны, сообщает АО «НК «KAZAKH INVEST».

С целью развития экспорта Yıldirim Holding (Турция) и акимат Жамбылской области подписали Соглашение по строительству завода в Жамбылской области по производству кальцинированной соды. Проектная мощность завода составит 400 тыс. тонн в год.

Проект по строительству тепличных комплексов также направлен на экспортоориентированность сельхозпродукции, соответствующее соглашение в рамках проекта подписано между АО «НК «KAZAKH INVEST» и российским инвестором АПХ «ЭКО-Культура». Также в сфере пищевой промышленности подписан Меморандум о сотрудничестве между акиматом Павлодарской области и Beijing NAALE GROUP (КНР) по строительству сахарного завода.

В сфере транспорта и логистики «YDA Holding» (Турция) подписано Соглашение с акиматом Туркестанской области о строительстве и эксплуатации международного аэропорта. Это первый в истории Казахстана аэропорт, строительство которого будет начато «с нуля». Еще одним проектом в транспортной отрасли является создание логистического хаба на базе международного аэропорта в г. Актобе, соответствующее соглашение подписано между АО «НК «KAZAKH INVEST» и корпорацией «АЕОН» (Россия). Зарубежный инвестор владеет и/или управляет контрольными пакетами акций в 14 региональных аэропортах России (в городах Новосибирск, Челябинск, Волгоград, Томск, Астрахань, Чита, Тюмень, Пермь, Мурманск, Кемерово, Минеральные Воды, Калининград, Улан-Удэ, Владикавказ), а также миноритарными пакетами (48-49%) в аэропортах Барнаула и Ставрополя). Проект направлен на создание дополнительного авиационного хаба на западе страны и нового маршрута для мультимодальных грузоперевозок по направлению «Европа-Азия».

В области ГМК достигнута договоренность между компанией «Canarax Trading LLC» (ОАЭ) и акиматом Павлодарской области по производству технического кремния с перспективой роста проектной мощности до 165 тыс. тонн в год. На первом этапе планируется производство 30 тыс. тонн. Продукция завода будет использоваться для производства металлосплавов, органических соединений, электроники и солнечной энергетики.

В области здравоохранения подписано Соглашение с «Shanghai Constructions Group» (КНР) по строительству многопрофильной клиники вместимостью 1000 койко-мест в г. Шымкент. Планируется, что клиника, оснащенная новыми технологиями и оборудованием, будет оказывать полный спектр медицинских услуг и станет единственным в Центральной Азии центром протонной терапии.

Вместе с тем, в сфере образования подписана Дорожная карта по реализации проекта «Строительство образовательного метрополиса – детский сад, школа, колледж, университет» с сингапурским инвестором Kinder World в трех регионах: городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент. В ближайшие годы будет построена сеть школ международного уровня, а также колледжа и образовательного кампуса в столице Казахстана.

Дополнительно к этому, достигнуты договоренности по таким проектам, как строительство дата-центров и внедрение проектов 5G на территории Казахстана.



KGIR - ежегодное инвестиционное событие в Казахстане. Мероприятие проходит при участии премьер-министра Казахстана, первых руководителей ТНК, крупных инвесторов, международных организаций, экспертов, государственных организаций, бизнес-сообщества и СМИ.

KGIR-2019 стартовало 17 мая в Нур-Султане.

Около 600 гостей являлись иностранными участниками из 41 страны мира (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Турция, Индия, Сингапур, Корея, ОАЭ). В их числе топ-менеджмент таких мировых компаний, как: «Cisco», «Nokia», «CITIC Bank Corporation», «WILO SE Group», «AGCO Corporation», «Valmont Industries», «Tyson Foods», «Yildirim Group» и другие компании.