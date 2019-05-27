Узбекистан будет субсидировать до 50% расходов при экспорте продукции по железной дороге

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан предоставит ряд государственных субсидий местным экспортерам, включая до 50-процентную компенсацию расходов при экспорте товаров по железной дороге, говорится в президентском указе.

В документе, опубликованном 25 мая, говорится, что необходимы меры для расширения механизмов финансирования и страховой защиты экспортной деятельности в стране.

Однако, согласно документу, субсидии на железнодорожные перевозки не будут применяться при экспорте продукции в сопредельные государства.

Другие субсидии включают возмещение процентных ставок по предэкспортным кредитам коммерческих банков и гарантии по кредитам коммерческих банков в размере до 50 процентов по предэкспортным кредитам для компаний, экспортирующих готовую продукцию, а не сырье.

Согласно документу, узбекские экспортеры готовой продукции смогут отложить уплату налога на добавленную стоимость на срок до 120 дней, если они будут импортировать сырье, компоненты и другие материалы, используемые для производства экспортируемой продукции.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев проводит ряд экономических реформ, чтобы сделать Узбекистан привлекательной для иностранных инвесторов и стимулировать отечественных производителей к увеличению экспорта, отмечает издание borneobulletin.com.