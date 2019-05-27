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  27 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Юбилейный саммит ЕАЭС состоится 29 мая в Нур-Султане

CA-NEWS (KZ) -  29 мая в Нур-Султане состотся очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета, где главы стран ЕАЭС рассмотрят реализацию цифровой повестки.

"29 мая Нур-Султане под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоится очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета, приуроченное к 25-летию идеи Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции и 5-летию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе", - сообщает пресс-служба МИД Казахстана.

В мероприятии примут участие первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президенты Беларуси Александр Лукашенко, Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Кроме того, ожидается участие президента Республики Молдова Игоря Додона в качестве главы государства-наблюдателя при ЕАЭС и президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в качестве почетного гостя.

«Главы государств рассмотрят актуальные вопросы и перспективы развития ЕАЭС, в том числе по реализации цифровой повестки и ключевых направлений международной деятельности Союза, а также обсудят основные ориентиры макроэкономической политики ЕАЭС на 2019-2020 годы», - сообщает Акорда.

По итогам саммита планируется принятие совместного заявления глав государств-членов Высшего Евразийского экономического совета по случаю 5-летия Договора о ЕАЭС, а также подписание ряда международных документов.

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