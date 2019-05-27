В Таджикистане вступил в должность новый глава Организации Ага Хана по развитию

Козидавлат Коимдодов

CA-NEWS (TJ) - Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин принял новоназначенного главу Организации Ага Хана по развитию в Таджикистане Козидавлата Коимдодова и поздравил его назначением на ответственную должность главы AKDN, сообщает департамент информации МИД РТ.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

До 2017 года Козидавлат Коимдодов занимал пост посла Таджикистана в Беларуси, в Литве, в Латвии, в Эстонии по совместительству.

В 2017 указом президента Эмомали Рахмона был отправлен на пенсию.

AKDN в Таджикистане ведет свою деятельность с 1992 года.

В систему АКДН входят агентства, которые ведут работу по различным направлениям: в области экономического развития страны, развития сельской местности, в области образования и культурного возрождения, а также в области здравоохранения и финансовых услуг.