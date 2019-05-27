В Намангане сотрудников Бюро принудительного исполнения заставляют работать до полуночи

CA-NEWS (UZ) - Сотрудники Уйчинского районного отдела Бюро принудительного исполнения Наманганской области жалуются на то, что руководство заставляет их работать с раннего утра и до самой полуночи.

Согласно Трудовому кодексу Узбекистана, привлечение работника к сверхурочной работе осуществляется исключительно по согласию сторон.

В обращении группы сотрудников Уйчинского районного отдела Бюро принудительного исполнения отмечается, что руководство заставляет их приходить на работу в 5:30 утра и сидеть в конторе до 23:30, а иногда даже до 00:30 ночи. «Когда мы просим начальство отпустить нас с работы пораньше, оно открыто заявляет нам: «Пишите заявление об увольнении и вы свободны». Вот уже месяц, как у нас нет покоя», - пишут сотрудники БПИ.

Информацию о том, что сотрудников Уйчинского районного отдела Бюро принудительного исполнения заставляют работать сверх нормы подтвердили и другие сотрудники ведомства.

Пресс-секретарю Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Узбекистана Фаррух Ташпулатов пообещал взять ситуацию под контроль.

– Мы изучим их обращение. Но одно могу вам сказать совершенно точно, наши сотрудники работают сверх установленного рабочего времени или в выходные дни исключительно по собственному желанию. Если они не успевают выполнить свою работу в течение рабочего дня, мы разрешаем им остаться на работе. Рабочий день у нас заканчивается в 18:00. Если сотрудник отработал в выходной день или сверх установленного рабочего времени в будние дни, то, согласно Трудовому кодексу, он получает дополнительную плату или дополнительный выходной день, – пояснил Ташпулатов.

Согласно 157-й статье Трудового кодекса республики, работа в сверхурочное время оплачивается не ниже, чем в двойном размере.