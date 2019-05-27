В Алматы назначен новый заместитель акима

Асель Жунусова

CA-NEWS (KZ) - Заместитель акима Алматы Асель Жунусова покинула должность по собственному желанию. На ее должность назначен Ильяс Усеров. Ранее он возглавлял Управление стратегии и бюджета Алматы, передает Tengrinews.kz.

Асель Жунусова была назначена заместителем акима в октябре 2015 года. Ранее руководила Центральным аппаратом партии "Нур Отан" (с февраля 2014-го по январь 2015 года). До этого в разные годы работала замруководителя ЦА партии, заместителем заведующего Центром стратегических разработок и анализа Администрации президента РК и заведующей сектором Центра стратегических разработок и анализа АП.