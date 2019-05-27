День Евросоюза впервые прошел в Монголии

CA-NEWS (MNG) - По случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Европейским Союзом делегация Европейского Союза организовала День ЕС в Монголии 26 мая на главной площади Улан-Батора.

На мероприятии, которое было организовано впервые, присутствовали чрезвычайный и полномочный Ппсол Европейского Союза в Монголии Траян Лорентиу Христеа, послы и дипломаты 15 стран-членов ЕС в Монголии, заместитель министра иностранных дел, Б.Батцэцэг и губернатор столицы и мэр Улан-Батора С.Амарсайхан.

⇳

Посол Траян Христеа сказал: «ЕС и Монголия прошли вместе большой путь за последние три десятилетия. В 1989 году, когда между двумя сторонами были официально установлены дипломатические отношения, ЕС представлял собой небольшой Союз без единой валюты, единой внешней политики или даже единого рынка, а Монголия находилась на пороге демократии. Стороны установили более тесное партнерство с общими фундаментальными принципами. ЕС является третьим по величине торговым партнером Монголии, хотя мы географически очень далеки. Как посол ЕС в Монголии, я буду оказывать постоянную поддержку реформам судебной и правовой систем и государственной службы, а также буду разрабатывать проекты, главным образом по содействию МСП (малое и среднее предпринимательство), обеспечению инклюзивного роста за счет доходов от добычи полезных ископаемых и борьбе с изменением климата».

Мероприятие предоставило общественности возможность познакомиться с государствами-членами ЕС через их традиции и культуру, получить подробную информацию и советы по обучению и поездкам по странам и получению шенгенской визы, посетить торговую ярмарку организаций стран ЕС, а также а также насладиться кухней и художественными представлениями стран. Кроме того, в ходе мероприятия была предоставлена информация о более чем 20 финансируемых ЕС проектах, реализуемых в Монголии.

ЕС является третьим соседом Монголии согласно концепции внешней политики Монголии. Таким образом, Монголия работает над усилением своих отношений с ЕС и его государствами-членами во всех возможных областях. Например, с 2009 года в Улан-Баторе регулярно проводится встреча послов стран-членов ЕС. Создание офиса Представительства Европейского Союза в Монголии в 2017 году открыло возможность для улучшения двусторонних отношений и более эффективного сотрудничества во многих других областях.