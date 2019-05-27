В Туркменистане родители выпускников жалуются на большие затраты на мероприятия по случаю окончания школы

Иллюстративное фото

CA-NEWS (TM) - Родители жалуются на большие затраты накануне окончания учебы и последнего звонка для выпускников, в средних школах Туркменистана. В Лебапской области на мероприятие 25 мая и другие дальнейшие мероприятия, затраты на каждого ученика составляют 2 тысячи манатов (около $570), сообщает Азатлык.

Выпускники средних школ в Сайатском районе на последний звонок приобретают себе как минимум по 3 костюма. Собирают деньги на подарки преподавателям, а также для организации праздника в школе и на другие мероприятия. Все это обходится около 2000 манат.

У многих нет материальных возможностей на такие расходы. Несмотря на это, родители вынуждены искать способы отплатить требуемую сумму, многие берут деньги в долг, в том числе под проценты, чтобы не отказывать своим детям в участии в мероприятии. Сообщается о случаях, когда дети, в случае отказа оплатить затраты на выпускной, угрожают родителям суицидом.