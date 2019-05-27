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  27 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Шахринаве директор школы справил свадьбу сына с нарушениями, за что был крупно оштрафован

CA-NEWS (TJ) -  Директор одной из общеобразовательных школ Шахринавского района крупно оштрафован за нарушение закона «Об упорядочении народных традиций, торжеств и обрядов», передает Авеста.

Как сообщает пресс-центр генеральной прокуратуры Таджикистана, директор школы №49 Шахринава Аминджон Розиков нарушил указанный закон при проведении свадьбы сына.

По данным источника, вместо 3 часов свадебного торжества, разрешенного законом, свадьбу сына директор школы отмечал 6 часов – с 9 до 12 часов дня и с 18 до 21 часов вечера с участием артистов.

Таким образом, Аминджон Розиков нарушил статью 481 Кодекса об административных правонарушениях Таджикистана.

Решением суда района Шахринав А.Розиков приговорен к выплате штрафа в размере 500 расчетных показателя, что в сумме составляет 27,5 тыс. сомони (порядка $2,7 тыс.).

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