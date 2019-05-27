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  27 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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«Поезд» из спутников Илона Маска засняли на видео в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) -  Жители Ташкента засняли на камеру 60 спутников Starlink, которые компания Илона Маска SpaceX на днях запустила в космос. Эти спутники должны обеспечить интернетом всю Землю.

В ночь с 25 на 26 мая в небе Ташкента были видны 60 спутников, которые компания Илона Маска SpaceX запустила в космос. Видеозаписи, сделанные очевидцами, появились в Сети.

Спутники SpaceX также можно увидеть во многих других городах мира. По имеющимся данным, видео самого лучшего качества на эту тему было снято в Нидерландах.

Ракета Falcon 9 с космическими аппаратами стартовала с космодрома на мысе Канаверал 24 мая. В результате все 60 спутников Starlink были успешно выведены на орбиту высотой 440 км.

Планируется, что эти спутники должны обеспечить интернетом всю Землю.

Все 60 спутников уже подключены к Интернету. Об этом сообщил основатель SpaceX Илон Маск.

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