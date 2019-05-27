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  27 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане государство простило предпринимателям $29 млн долгов по бизнесу

CA-NEWS (UZ) -  В Ташкенте списали долги 1815 индивидуальных предпринимателей, которые задолжали на 219,7 миллиарда сумов (более $26 млн) по налогам и финансовым штрафам. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на Государственную налоговую инспекцию.

Как сообщается, все эти предприниматели были вынуждены прекратить свою работу из-за того, что не могли погасить свои долги и штрафы.

У 524 человек, которые вернулись в предпринимательство в Учтепинском районе, были списаны долги на 39,3 миллиарда сумов ($4,6 млн). В Алмазарском районе столицы списали более 80 миллиардов сумов ($9,5 млн) долгов у 229 человек, возобновивших предпринимательскую деятельность.

Государственная налоговая инспекция призвала предпринимателей, задолжавших по налогам, до 1 июля в установленном порядке избавиться от долгов и возобновить свою деятельность.

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