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  27 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Всемирный банк окажет содействие в реформе госпредприятий в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) -  Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил в конце прошлой недели новый проект, который будет способствовать переходу к рыночной экономике в Узбекистане, а также создаст больше экономических возможностей и более качественные рабочие места для граждан страны.

Кредит в размере $33 млн., предоставленный Международной ассоциацией развития (МАР – организация в составе Группы Всемирного банка), будет направлен на реализацию Проекта по развитию институционального потенциала в Узбекистане, сообщили в представительстве ВБ в Ташкенте.

Проект будет реализован правительством Узбекистана и позволит укрепить потенциал в области формирования госбюджета, управление инвестициями, деятельности казначейской системы, методов бухгалтерского учета, систем внутреннего контроля и внутреннего аудита.

Кроме того, проект окажет содействие в деятельности Экономического совета, созданного при президенте Узбекистана в январе 2019 г. для координации экономических реформ правительства.

«Данный проект является яркой демонстрацией приверженности Узбекистана к продолжению реформ, - сказал Хидеки Мори, глава Представительства Всемирного банка в Узбекистане. «Мы рады возможности поддержать его реализацию в интересах граждан и экономики страны».

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