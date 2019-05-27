Премьеры Узбекистана и России проведут заседание совместной комиссии на уровне премьеров в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 29-30 мая посетит с визитом Узбекистан и примет участие в первом заседании Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана 30 мая в Ташкенте. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

"Дмитрий Медведев и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов проведут первое заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана, - говорится в сообщении. - Также запланирована встреча главы российского правительства с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым".

В ходе переговоров планируется обсудить широкий круг актуальных вопросов двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах.

Кроме того, стороны обсудят реализацию крупных совместных проектов в энергетике, промышленности, на транспорте, в высоких технологиях и сельском хозяйстве.

В рамках визита к подписанию готовятся совместные документы о сотрудничестве в различных областях.