В Павлодаре 9-летний мальчик надел на палец гайку и не смог ее снять

CA-NEWS (KZ) - 24 мая в полдень в дверь здания Департамента по ЧС постучалась встревоженная жительница города Павлодар.

Оказалось, что ее 9 летний сын, играя на улице со сверстниками надел на средний палец гайку. Через некоторое время попытки самостоятельно снять с пальца гайку оказалось непросто. Родительница, недолго думая решила обратиться к спасателям.

Спасатели, сначала успокоили малыша, затем смазали палец маслом, после чего с помощью булавки просунули между гайкой и пальцем нитку, круговыми движениями в начале по часовой стрелке, после против часовой стрелки круговыми движениями вытащили гайку с пальца без повреждения пальца. За проведенную безболезненную работу мама ребенка мальчика выразила благодарность спасателям за оказанную помощь.

Далее спасатели порекомендовали для снятия отека приложить холод. По словам матери, ребенок играл на улице, и уже с гайкой в пальце зашел в дом, и не смог объяснить для чего он это сделал