Объявлены победители 72-го Каннского кинофестиваля

Пон Джун Хо Фото: Reuters

CA-NEWS (CA) - Во Франции объявлены победители 72-го Каннского кинофестиваля. Главный приз Каннского кинофестиваля - Золотая пальмовая ветвь - достался фильму "Паразит" южнокорейского режиссера Пон Джун Хо, передает русская служба BBC.

В этой трагикомедии рассказывается о бедной семье, которая в попытке изменить свое состояние устраивается на работу к богачам.

Британская актриса Эмили Бичем получила приз за лучшее исполнение женской роли в психологической драме "Крошка Джо".

Приз за лучшее исполнение мужской роли достался испанскому актеру Антонио Бандерасу в фильме Педро Альмодовара "Боль и слава".

Специального упоминания жюри 72-го Каннского кинофестиваля удостоилась франко-сенегальская режиссер Мати Диоп за фильм "Атлантик", посвященный судьбе мигрантов и оставляемых ими на родине женщин.

"Я думаю, мы все влюбились в этот фильм. Он полон поэзии, драматизма и мистицизма. Он рассказывает о трагедии, с которой каждый из нас сталкивается ежедневно", - сказал один из членов жюри, французский режиссер Энки Билал о фильме "Атлантик".

Жюри основного конкурса возглавлял режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту.

За лучшую кинорежиссуру, премию разделили братья Дарденн из Бельгии за фильм "Юный Ахмед", посвященный истории радикализации мусульманской молодежи.

Французская сценаристка Селин Скьамма получила приз за лучший сценарий фильма "Портрет женщины в огне".

Приз жюри разделили фильмы "Отверженные" Ладжа Ли и "Бакурау" Клебера Мендосы-младшего.