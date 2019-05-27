В Костанайской области из больницы эвакуированы 240 человек из-за сообщения о взрывном устройстве

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане 240 человек человек эвакуированы из районной больницы в Костанайской области из-за сообщения о взрывном устройстве, передает 27 мая «Хабар 24».

Сотрудники и пациенты, в том числе и реанимационного отделения Житикаринской ЦРБ покинули здание. На электронную почту пришло письмо с уведомлением о том, что в помещениях заложено взрывное устройство. Злоумышленники требуют перевода в размере 50 тысяч долларов на указанный счёт. Иначе последует нажатие кнопки и от здания ничего не останется, сообщает пресс-служба областного управления здравоохранения.

В данное время на месте работают спецслужбы.