Таджикские фермеры собирают урожай в саду, высаженном на залежных землях

CA-NEWS (TJ) - Не только на рынок Таджикистана, но и на экспорт ведут в эти дни отгрузку выращенного урожая абрикосов и черешни фермеры дехканского хозяйства «Ходжи Лайло» селения Пушинг Дангаринского района. Помимо этих культур в саду на 25 гектарах выращиваются также сливы, миндаль, яблоки, хурма, персики и шиповник, говорится на сайте Eastfruit.



Еще на 2 гектарах фермеры высадили виноградники, где выращиваются различные сорта винограда: черный и белый «Хусайни», «Шохона». На 0,4 гектара в теплицах работники предприятия выращивают лимоны, томаты, огурцы, белокочанную и цветную капусту, зелень.

Своевременное и правильное выполнение агротехнических мероприятий позволяет фермерам ежегодно выращивать высокие урожаи и получать хороший доход.

Земли фермерского хозяйства «Ходжи Лайло» еще несколько лет назад были залежными и использовались как пастбищные. Фермеры поэтапно решали вопрос орошения данных земель и теперь уже имеют на своем балансе 30 гектаров обрабатываемых земель. Постоянными рабочими местами здесь обеспечены 30 человек, еще несколько десятков людей привлекаются на сезонные работы.

Для получения дополнительного дохода фермеры возвели на территории хозяйства холодильное помещение вместимостью 400 тонн овощей и фруктов, а в специальном водоёме разводят рыб.

За счет полученной прибыли члены фермерского хозяйства «Ходжи Лайло» в родном селении Оличадара построили и сдали в эксплуатацию медицинский пункт с современным оборудованием, где медицинские услуги оказываются им и их односельчанам.