В Ашхабаде пройдет международная научная конференция

CA-NEWS (TM) - 12-13 июня в Ашхабаде состоится международная научная конференция, приуроченная ко Дню науки. Для участия в форуме прибудут известные учёные из стран Европы, Азии, СНГ, сообщает госинформагентство ТДХ.

Темами обсуждения станут информационное, телекоммуникационное направления и биотехнологии, развитие цифровой экономики, логистика, водная дипломатия, внедрение научных достижений в сферах промышленности, сельского хозяйства, медицины, фармацевтики, экологии и др.

О ходе подготовки к форуму главу государства в ходе заседания правительства проинформировал вице-премьер Пурли Агамырадов.