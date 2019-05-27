В Ашхабаде пройдет международная научная конференция
- Туркменистан, общество
- 16:04, 27 мая 2019
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CA-NEWS (TM) - 12-13 июня в Ашхабаде состоится международная научная конференция, приуроченная ко Дню науки. Для участия в форуме прибудут известные учёные из стран Европы, Азии, СНГ, сообщает госинформагентство ТДХ.
Темами обсуждения станут информационное, телекоммуникационное направления и биотехнологии, развитие цифровой экономики, логистика, водная дипломатия, внедрение научных достижений в сферах промышленности, сельского хозяйства, медицины, фармацевтики, экологии и др.
О ходе подготовки к форуму главу государства в ходе заседания правительства проинформировал вице-премьер Пурли Агамырадов.