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  27 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Петербурге мигрант из Узбекистана выпрыгнул из окна четвертого этажа, убегая от вымогателей

CA-NEWS (UZ) -  В Петербурге 32-летний мигрант из Узбекистана оказался заложником вымогателей. Как стало известно позже, сами злоумышленники сообщили, что за ним числился долг в размере 1600 долларов США. В квартире жителя Узбекистана удерживали четверо человек.

Известно, что потерпевший работает водителем в “Яндекс. Такси”.

Прыжок пришлось совершить для попытки бегства. Такой экстремальный поступок не остался без внимания местных жителей. О происшествии они сообщили в полицию.

При побеге мужчина слома себе пяточные кости. После происшествия мигрант госпитализировали в больницу, сообщает “Фонтанка”.

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