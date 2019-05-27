В аэропорту Сочи задержали 42 кг посуды из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - В ходе таможенного контроля багажа и ручной клади пассажиров инспекторы обратили внимание на гражданина, прибывшего авиарейсом «Ташкент – Сочи». Выбрав «зеленый» коридор, пассажир нес 7 больших коробок.

С помощью рентгентехники в багаже было выявлено множество однородных предметов. При досмотре коробок таможенники обнаружили в них различную посуду: пиалы, тарелки, заварочный чайник. Всего мужчина перевозил 162 предмета общим весом 42 кг.

Как пояснил 28-летний неработающий гражданин Узбекистана, посуду он приобрел на рынке Ташкента и вез ее для использования в одном из кафе Абхазии. О необходимости таможенного декларирования наборов посуды, которые являются коммерческой партией, по его словам, ему не было известно.

Возбуждено дело об административном правонарушении. Товар изъят, образцы для определения рыночной стоимости направлены на товароведческую экспертизу.